Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza o incalzire a vremii in aceasta saptamana, spre valori termice maxime apropiate de 10 grade, perioada urmata de zile in care temperaturile vor cobori treptat, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi mai ales spre finalul primei saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 21 noiembrie - 4 decembrie, publicata luni.In Moldova, de la o vreme mai rece decat in mod normal in prima zi a intervalului, cand media ... citeste toata stirea