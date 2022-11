Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Temperaturile maxime nu vor inregistra fluctuatii semnificative in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatii sunt asteptate aproape in fiecare zi, insa trecator si in cantitati reduse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 28 noiembrie - 11 decembrie, publicata luni.In Moldova, in intervalul de anticipatie, valorile termice diurne se vor mentine usor sub mediile multianuale, la o medie zilnica in general de 0 - 2 grade. Media regionala a ... citeste toata stirea