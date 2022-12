Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza vreme calda pentru aceasta data, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, in timp ce precipitatii sunt asteptate mai ales in a doua jumatate a intervalului, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 5 - 18 decembrie, publicata luni.In Moldova, in prima saptamana din interval, valorile termice vor fi in crestere si vor ajunge sa caracterizeze o vreme cu mult mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an. Media maximelor va ... citeste toata stirea