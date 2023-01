Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza o vreme in racire pentru urmatoarele doua saptamani, cu maxime termice in jurul a zero grade, in timp ce precipitatii sunt asteptate dupa data de 4 ianuarie, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 2 - 15 ianuarie, publicata luni.In Moldova, in prima saptamana de prognoza, valorile termice vor oscila de la o zi la alta, iar spre sfarsitul acesteia tendinta va fi de scadere semnificativa, spre medii ale maximelor de -1 - 1 grad si ale ... citeste toata stirea