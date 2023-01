Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani o vreme in continuare mai calda pentru aceasta perioada, cu maxime termice pozitive, in timp ce precipitatii sunt asteptate mai ales la mijlocul primei saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 9 - 22 ianuarie, publicata luni.In Moldova, in cea mai mare parte a intervalului estimat valorile termice se vor situa peste normele climatologice specifice regiunii, cu medii ale maximelor de 6 - 8 ... citeste toata stirea