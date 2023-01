Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii se asteapta in continuare la o vreme calda pentru aceasta data, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu maxime termice chiar de peste 10 grade la mijocul primei saptamani, in timp ce precipitatii sunt asteptate mai ales in primul weekend, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 16 - 29 ianuarie, publicata luni.In Moldova, la inceputul intervalului, vremea va fi in incalzire accentuata, astfel ca valorile de temperatura vor fi semnificativ ... citeste toata stirea