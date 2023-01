Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza o racire semnificativa a vremii in urmatoarele doua saptamani, temperaturile urmand a cobori spre valori normale pentru aceasta data, in timp ce precipitatii sub forma de ninsoare sunt asteptate din primul weekend, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 23 ianuarie - 5 februarie, publicata luni.In Moldova, vremea va fi in racire semnificativa, astfel ca regimul termic va deveni cel normal pentru aceasta perioada din an, in privinta ... citeste toata stirea