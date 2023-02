Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii prognozeaza o vreme cu temperaturi maxime pozitive, apropiate chiar si de 10 grade, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, in timp ce precipitatii slabe sunt asteptate mai ales de la sfarsitul primei saptamani, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 13 - 26 februarie.In Moldova, valorile termice diurne vor fi in crestere in prima jumatate a intervalului si din nou dupa data de 22 februarie. La inceputul primei saptamani, mediile maximelor vor ... citeste toata stirea