Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 24 aprilie - 7 mai arata ca, in Moldova, in primele doua zile ale intervalului se vor inregistra valori termice diurne apropiate de normele climatologice, respectiv o medie regionala a acestora de 18 grade, apoi se va raci, iar in perioada 26 - 28 aprilie se vor inregistra maxime termice de 13 - 14 grade. Dupa acest interval, desi vor mai fi alternante termice, maximele vor fi in general de 16 - 17 grade, cu valori mai ridicate, ... citeste toata stirea