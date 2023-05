Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul intervalul 8 - 21 mai arata ca, in Moldova, media temperaturii maxime va creste usor si treptat de la o zi la alta si va porni de la 8 grade pe 8 mai si va ajunge la 23 de grade pe 21 mai. In prima saptamana de prognoza, temperatura medie nocturna va scadea treptat de la 5 grade pe 9 mai, la 3 grade in 11 mai, apoi va creste din nou la 7 grade spre finalul primei saptamani. In cea de a doua saptamana, media temperaturii maxime ... citeste toata stirea