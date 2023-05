Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 15 - 28 mai arata ca, in Moldova, in cea mai mare parte a intervalului de referinta, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul sau usor peste cele normale pentru a doua jumatate a lunii mai, fara oscilatii semnificative de la o zi la alta. Astfel, in medie regionala, vor fi temperaturi maxime de 22 - 25 de grade si minime de 10 - 13 grade, posibil mai ridicate in perioada 20 - 21 mai si la finalul celor doua ... citeste toata stirea