Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 29 mai - 11 iunie arata ca, in Moldova, in perioada 29 mai - 2 iunie temperaturile diurne vor creste usor de la o zi la alta, fiind estimate la nivel regional a se inregistra valori medii de 25 - 27 de grade. Ulterior zilei de 2 iunie, vremea se va racori, urmand ca in intervalul 4 - 7 iunie sa se inregistreze in medie maxime in jurul a 24 de grade, iar spre finalul celei de-a doua saptamanii de prognoza, temperaturile maxime ... citeste toata stirea