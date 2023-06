Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 19 iunie - 2 iulie arata ca, in Moldova, in cea mai mare parte a primei saptamani, vremea va fi in incalzire, astfel ca media maximelor termice va ajunge sa atinga 31 - 33 de grade, iar a minimelor 16 - 18 grade. In cea de a doua saptamana valorile termice vor fi mai scazute, iar media maximelor va avea variatii intre 27 si 29 de grade, iar a minimelor intre 14 si 16 grade. Local, vor fi posibile perioade cu averse aproape in ... citeste toata stirea