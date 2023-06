Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 26 iunie - 9 iulie arata ca, in Moldova, regimul termic va fi apropiat de cel specific perioadei, exceptie facand zilele de 28 - 29 iunie, cand se va raci si acesta se va situa sub cel normal. Un proces de incalzire a vremii va debuta din 30 iunie, iar in a doua saptamana de prognoza nu vor fi oscilatii importante ale valorilor de temperatura. La nivel regional media temperaturilor maxime va scadea de la valori de 28 - 30 de ... citeste toata stirea