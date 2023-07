Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 10 - 23 iulie arata ca, in Moldova, in cea mai mare parte a intervalului vremea va fi calduroasa, cu medii ale temperaturilor maxime de 29 - 32 de grade, dar vor fi si zile (13, 17 si 18 iulie) cand media se va situa in jurul a 34 de grade, adica si valori caniculare in special in sudul regiunii. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa in general intre 16 si 18 grade. Vor fi perioade cu averse slabe in 12 iulie si in ... citeste toata stirea