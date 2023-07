Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 17 - 30 iulie arata ca, in Moldova, dupa o prima zi in care valul de caldura s-a extins in toata regiunea, astfel ca media temperaturilor maxime a ajuns la 35 - 36 de grade, apoi vor mai fi zile caniculare mai ales in partea sudica, cu medii ale temperaturilor maxime de 30 - 33 de grade. Pe timpul noptilor se vor inregistra minime in general intre 16 si 19 grade, valorile cele mai ridicate urmand a se inregistra in perioada 17 ... citeste toata stirea