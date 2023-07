Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 24 iulie - 6 august arata ca, in Moldova, valul de caldura se va extinde in toata regiunea, astfel ca media temperaturilor maxime va creste de la 32 - 33 de grade in prima zi a intervalului, pana la 35 - 36 de grade in zilele de 25 si 26 iulie. Racirea va fi semnificativa si in aceasta regiune, pe 27 iulie, cand media maximelor va cobori la 24 de grade, insa pana la finalul saptamanii se va incalzi si se vor atinge maxime de 29 ... citeste toata stirea