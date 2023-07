Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 31 iulie - 13 august arata ca, in Moldova, in prima saptamana, valorile termice vor fi in crestere, astfel ca in perioada 3 - 6 august vremea va fi calduroasa, cu valori medii ale maximelor de 30 - 33 de grade, iar in 4 august localva fi canicula (35 - 37 de grade); in aceeasi perioada vor fi si minime termice ridicate de 17 - 20 de grade. In restul intervalului de referinta temperaturile vor fi mult mai ponderate, cu maxime ... citeste toata stirea