Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7 august - 20 august arata ca, in Moldova, in primele doua zile ale intervalului valorile termice vor fi in scadere, iar mediile maximelor vor fi de 22 - 26 de grade si ale minimelor de 12 - 14 grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire si va deveni local calduroasa mai ales in a doua saptamana din interval cand mediile regionale ale valorilor diurne vor fi de 31 - 32 de grade si ale celor nocturne de 16 - 17