Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 1427 augustarata ca, inMoldova, vremea va fi calduroasa in mare parte din interval, iar valorile termice diurne vor aveadoar mici variatii, astfel ca mediile acestora se vor situa intre 30 si 32 de grade, cu cele mairidicate valori in 18, 19 si din nou in 24 si 25 august. Diminetile vor debuta cu medii aleminimelor de 14 grade, dar vor creste treptat, astfel ca pe intervalul 1721 august se vor situain jurul a 18 ... citeste toata stirea