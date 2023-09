Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul1124septembrie arata ca, in Moldova, vremea va intra intr-un proces de incalzire la inceputul intervalului de anticipatie, astfel camedia regionala a temperaturilor maxime va creste de la 26 de grade in prima zi pana spre2930 de grade in 13 si 14 septembrie. Ulteriorvalorile termice diurne vor scadea la 24 degrade (in 16 septembrie), insa pentru perioada 1724 septembrie, este prognozata o medieregionala a ... citeste toata stirea