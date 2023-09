Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 18 septembrie - 1 octombrie arata ca, in Moldova, vremea va fi calda si in general frumoasa in prima saptamana de prognoza, cu valori termice ce nu vor varia semnificativ de la o zi la cealalta, astfel incat mediile maximelor se vor situa intre 26 si 28 de grade, iar ale minimelor intre 12 si 14 grade. In a doua saptamana se va raci usor, dar continuu, pana la valori mediate regional ale maximelor de 22 de grade si ale ... citeste toata stirea