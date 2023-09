Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 25 septembrie - 8 octombrie arata ca, in Moldova, in prima parte a intervalului de prognoza vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru finalul lunii septembrie, astfel ca, in medie, temperaturile maxime vor fi de 25 - 27 de grade (cu 6 - 8 grade mai ridicate decat cele climatologic specifice) si minime de 10 - 15 grade. Din data de 1 octombrie este estimata o racorire a vremii, astfel ca vor fi posibile perioade cu ... citeste toata stirea