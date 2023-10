Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova, in ultima decada a lunii octombrie, chiar daca vor mai fi variatii termice de la o zi la alta, vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada, cu o medie a temperaturilor maxime de 20 - 22 de grade si minime in jurul a 10 grade. Incepand cu primele zile din noiembrie, tendinta temperaturii va fi de scadere treptata, astfel ca maximele ... citeste toata stirea