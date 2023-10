Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 30 octombrie12 noiembriearata ca, in Moldova,n ultimele zile din luna octombrie, valorile termice se vor situa peste mediile specificeperioadei, astfel incat se vor inregistra temperaturi maxime, in medie, intre 22 si 24 de grade siminime, in medie, intre 7 si 10 grade. La inceputul lunii noiembrie temperaturile vor mai scadeasi vor fi maxime in general de 1618 grade si minime de 610 grade, urmand ca pana ... citeste toata stirea