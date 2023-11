Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 20 noiembrie - 3 decembrie arata ca, in Moldova, pe parcursul celor doua saptamani vor fi alternante termice importante, cu perioade (in jurul datei de 21 noiembrie si intre 26 - 29 noiembrie) in care valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale, in special in jumatatea de sud a regiunii, respectiv maxime de 8 - 14 grade si minime de 1 - 6 grade, mediat regional si intervale caracterizate de temperaturi in general ... citeste toata stirea