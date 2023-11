Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova, intervalul va debuta cu vreme rece, in medie se vor inregistra temperaturi maxime de 1 - 3 grade, iar minimele vor cobori spre -7 - -5 grade, iar in celelalte zile valori apropiate de norme. In perioada 1 - 2 decembrie valorile termice se vor situa peste cele climatologic specificeperioadei (cu 8 - 12 grade ziua si 2 - 5 grade noaptea, mediat regional). In cea ... citeste toata stirea