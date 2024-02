Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 12 - 25 februarie, publicata luni, arata ca, in Moldova, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel dupa ce in prima zi din interval, la nivelul regiunii vor fi maxime de 15 - 17 grade, se va ajunge la 2 - 4 grade in perioada 15 - 17 februarie, valori termice apropiate de mediile multianuale. Din 18 februarie, vor fi mici variatii de la o zi la alta, astfel ca pana la sfarsitul celei de-a doua saptamana de prognoza maximele ... citește toată știrea