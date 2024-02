Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 februarie - 10 martie, publicata luni, arata ca, in Moldova, pe parcursul intregului interval valorile termice se vor mentine peste normalul climatologic al perioadei. In perioada 26 februarie - 3 martie, media zilnica a temperaturilor maxime va fi de 13 - 14 grade, apoi sunt prognozate valori in general de 9 - 10 grade. Temperaturile minime nu vor avea variatii semnificative de la o zi la alta, media acestora, urmand a fi ... citește toată știrea