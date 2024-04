Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada21aprilie, publicata luni, arata ca, in Moldova,ana in data de 15 aprilie vremea nu va avea variatii mari din punct de vedere termic,mediile maximelor vor varia intre 22 si 26 de grade, iar ale minimelor intre 6 si 10 grade. Intre15 si 17 aprilie se va raci accentuat, astfel incat ziua vor fi 16 grade mediat regional, iar noaptea4 grade, apoi vor mai fi doar usoare variatii.Regimul pluviometric va fi deficitar in mare ... citește toată știrea