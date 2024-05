Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 20 mai - 2 iunie, publicata luni, arata ca, in Moldova, media regionala a temperaturilor maxime pentru aceasta regiune va fi de 24 - 26 de grade in perioada 20 - 23 mai si de 27 - 28 de grade la finalul lunii mai si inceputul de iunie.Minimele vor fi si ele mai ridicate comparativ cu mijlocul lunii mai, respectiv o medie de 10 - 11 grade in primele nopti si de 13 - 14 grade spre finalul intervalului. Probabilitatea pentru ploi ... citește toată știrea