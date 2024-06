Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 17 iunie - 1 iulie, publicata luni, arata ca, in Moldova, vremea se va incalzi, iar disconfort termic se va accentua treptat, in special in jumatatea sudica a regiunii, pana spre sfarsitul primei saptamani. Media temperaturilor maxime va fi in crestere, de la 29 de grade in prima zi, pana la 33 - 34 de grade in ultimele trei, iar a minimelor, de la 14 grade, la 17 - 19 grade. In 23 si 24 iunie temperaturile vor scadea, cu ... citește toată știrea