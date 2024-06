Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 24 iunie8 iulie, publicata luni, arata ca, in Moldova,n ultima saptamana a lunii iunie vremea va fi in general in incalzire, de la medii alemaximelor termice de 28 de grade in prima zi pana la 33 de grade in ultima, iar mediaminimelor termice va urca de la 15 la 17 grade. In prima saptamana din iulie media maximelorva avea valori, in general, intre 29 si 33 de grade, iar media minimelor intre 16 si 19 grade. ... citește toată știrea