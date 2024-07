Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 8 - 21 iulie, publicata luni, arata ca, in Moldova, pe parcursul primei saptamani, valul de caldura va fi persistent si in intensificare, canicula va cuprinde treptat toata regiunea, cu medii ale temperaturilor maxime de 35 - 38 de grade, valori izolat mai ridicate fiind posibile intre 11 si 14 iulie in sud si in est. Noptile vor deveni tropicale, minimele termice urmand a se situa intre 19 si 23 de grade, in medie regionala. ... citește toată știrea