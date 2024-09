Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 16 - 29 septembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova, in a doua jumatate a lunii septembrie sunt estimate temperaturi apropiate de mediile multianuale specifice acestei perioade. Media zilnica a temperaturilor maxime va creste usor si treptat de la 22 de grade, pana spre 24 de grade in jurul datei de 24 septembrie si o posibila scadere la 22 de grade spre finalul lunii. Minimele termice vor fi in general de 10 - 12 grade, cu ... citește toată știrea