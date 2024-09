Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 3septembrie -14octombrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,ana spre mijlocul primei saptamani, valorile termice maxime vor fi in crestere de lamedii de 1011 grade, spre medii de 21 de grade. Ulterior, pana la sfarsitulintervalului, vor fialternante termice, iar mediile maximelor vor oscila intre 17 si 22 de grade, cu cele mai marivalori in jurul datei de 9 octombrie. Valorile termice nocturne vor fi scazute la ... citește toată știrea