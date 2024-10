Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 21 octombrie3 noiembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,n primele zile ale intervalului, valorile termice diurne vor fi in crestere de la medii de 14grade, pana la 17 grade, iar cele din timpul noptilor, de la medii de 12 grade, spre 89 grade.Ulterior, pana la sfarsitul intervalului, vremea se va raci treptat. In medie, maximele vor ajungela 10 grade, iar minimele se vor mentine in jurul a 34 grade. ... citește toată știrea