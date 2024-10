Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 2octombrie -10noiembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,n prima zi a intervalului de prognoza, media maximelor va fi de 19 grade, apoi vascadea pana spre 1416 grade, in data de 2 noiembrie. Ulterior acestei date, media valorilortermice diurne va continua sa scada si se estimeaza ca se va situa in jurul valorii de 8 grade,valoare ce se va mentine pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani. Media minimelor ... citește toată știrea