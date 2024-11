Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada4 - 17noiembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,n prima zi a intervalului de prognoza, media maximelor termice va fi de 12 grade, iar inurmatoarea zi va scadea pana spre 78 grade. Vor urma doua zile de incalzire, de aproximativ5 grade, apoi vremea va fi in general in racire, astfel ca in ultimele zile din interval mediatemperaturilor maxime, cel mai probabil, nu va mai depasi 910 grade.Media minimelor ... citește toată știrea