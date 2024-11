Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada25noiembrie -decembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,n intervalul 2529 noiembrie, valorile termice diurne vor fi apropiate de normalulclimatologic, cu medii ale maximelor cuprinse intre 4 si 7 grade, apoi vor scadea, in special injurul datei de 2 decembrie, pana in jurul valorii de 1 grad, cand vremea va deveni rece. Pentruperioada 4 - 8 decembrie sunt estimate maxime termice in jurul a 2 grade. ... citește toată știrea