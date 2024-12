Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada15decembrie, publicata luni, arata ca, in Moldova,alorile termice se vor situa in jurul mediilor climatologice specifice perioadei. Mediamaximelor se va situa intre 2 si 6 grade, iar a minimelor intre -2 si 2 grade, posibil usor mairidicate de atat in zilele de 8 si 9 decembrie, cand se estimeaza maxime in jurul a 8 grade siminime in jurul a 2 grade.Probabilitatea ... citește toată știrea