Zece electricieni de la Delgaz Grid, compania de distributie de electricitate si gaze naturale a grupului E.ON din Romania, au urcat pe podium in cadrul celei de-a 41-a editii a competitiei profesionale Trofeul Electricianului, organizata la Timisoara in perioada 11-13 iulie, informeaza reprezentantii companiei.Dupa trei zile de probe teoretice si practice, specialistii Delgaz Grid au fost premiati cu trei locuri I, patru locuri II si trei mentiuni pentru performantele obtinute in cadrul ... citeste toata stirea