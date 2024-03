Cutremur de suprafata langa barajul de la Bicaz

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi dimineata, la ora 8.36, ca in judetul Neamt, intre Bicaz si Poiana Teiului, a avut loc un cutremur. Cutremurul a avut epicentrul intr-o zona neobisnuita din judet, intre Dodeni si Izvoru Muntelui, in apropierea Barajului Izvorul Muntelui.Este una dintre rarele miscari seismice inregistrate in judet si, spun specialistii, a fost una de intensitate slaba, "cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 12.9 km. ... citește toată știrea