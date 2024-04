"Daruieste Lumina" si 500.000 kWh energie donati de E.ON Energie Romania vor ajunge la patru institutii sociale

Un gest mic pentru tine, o bucurie mare pentru cei aflati in nevoie! Acesta este indemnul pe care E.ON Energie Romania il adreseaza romanilor de pe platformele social media, dornici de fapte bune, care pot sa se implice si sa directioneze impreuna 500.000 kWh de energie, cantitate donata de companie catre patru institutii sociale in cadrul campaniei "Daruieste Lumina", arata un comunicat al E.ON Romania.Ajunsa la editia a XI-a, campania se va desfasura in perioada 26 aprilie - 7 mai si isi ... citește toată știrea