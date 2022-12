Daruri de Craciun de la membrii PNL pentru romascani

Joi, 22 decembrie, in apropierea Craciunului, ca in fiecare an cu ocazia marilor sarbatori crestine, membrii PNL Roman au oferit romascanilor necajiti pachete cu alimente pentru masa de sarbatori. Pachetele au fost oferite de deputatul PNL de Neamt Laurentiu Leoreanu si de primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, alaturi de membrii organizatiei locale si consilieri locali, la sediul PNL Roman."Ne bucuram ca, astazi - ca in fiecare an inaintea sarbatorilor de Craciun de Paste -, ... citeste toata stirea