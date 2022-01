Daune de 330.000 de lei pentru moartea unei femei din Cracaoani

Curtea de Apel Bacau a obligat o firma de asigurari din Marea Britanie sa achite 330.000 de lei despagubiri morale rudelor unei femei, din comuna Cracaoani, care a fost accidentata de un consatean (cu masina inmatriculata in Anglia), in februarie 2017.Victima a stat aproape doi ani prin spitale, iar ulterior a decedat din cauza leziunilor suferite. Prin aceeasi sentinta, instanta l-a condamnat pe autorul accidentului (Bogdan Huma) la un an si noua luni de ... citeste toata stirea