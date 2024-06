De astazi, persoanele fizice pot achizitiona rovinieta si pe ghiseul.ro

Joi, 27 iunie, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a anuntat adaugarea tuturor optiunilor de cumparare ale rovinietei in platforma oficiala de plati online a statului roman, Ghiseul.ro."Am facut inca un pas pentru a aduce statul la un click distanta. Pentru ca am intrat in perioada concediilor, am vrut sa mai scapam romanii de o grija. Incepand de astazi, 27 iunie, romanii care pornesc la drum pot cumpara toate tipurile de rovinieta direct in platforma web www.ghiseul.ro, prin ... citește toată știrea