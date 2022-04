De ce se dadeau batranele satelor in scranciob de Pasti. Obiceiuri de odinioara: Valuritul

In lumea satului de odinioara, traditiile populare erau respectate cu sfintenie de marea sarbatoare a Pastilor, in a doua si a treia zi fiind diverse obiceiuri In lumea satului romanesc din alte vremuri, cu prilejul Pastilor erau respectate vechi traditii populare. Unele mai sunt respectate prin diverse zone ale tarii, altele s-au pierdut, dar au ramas consemnari despre ele. In a doua si a treia zi a sarbatorii erau tinute diverse obieceiuri. Astfel, lunea Pastelui mai era numita si Ziua ... citeste toata stirea