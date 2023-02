De ce trandafirii sunt cadoul perfect de Ziua Indragostitilor?

Esti in cautarea cadoului perfect pentru persoana iubita de Ziua Indragostitilor? In acest caz, nu vei da niciodata gres cu un buchet de trandafiri rosii!Cand vine vorba de cadouri si dovezi de iubire, florile raman cea mai clasica alegere, care nu se va demoda niciodata, iar dintre toate florile pe care poti sa le oferi, niciuna nu este mai potrivita pentru aceasta zi decat trandafirii rosiiAcest gest, care a devenit chiar o traditie, isi are radacinile in mitologia greaca. Unele povesti ... citeste toata stirea