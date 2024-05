De ce trebuie verificate toate conturile noi de pariuri in prima luna de la deschidere?

Fie ca iti deschizi cont laWinboss Casino, fie ca te inregistrezi pe alta platforma de jocuri de noroc, trebuie ca in termen de 30 de zile sa iti verifici identitatea. Validarea contului (care mai poarta si denumirea de KYC - Know Your Customer) nu este un "moft" al operatorilor, ci o obligatie legala.Prevederea legislativa a fost introdusa o data cu reglementarea acestui domeniu in Romania. S-a considerat ca este necesar ca jucatorii sa dovedeasca faptul ca sunt una si aceeasi persoana cu ... citește toată știrea